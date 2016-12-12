Воронеж, 12 декабря, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Переговоры с представителями немецких компаний провел губернатор Воронежской области Алексей Гордеев в рамках рабочей поездки в Гамбург 12 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. На переговорах также присутствовали руководитель департамента экономического развития области Анатолий Букреев, глава Бобровского муниципального района Анатолий Балбеков и генеральный директор компании «ЭкоНиваАгро» Штефан Дюрр.

Govvrn.ru На переговорах в Гамбурге

В частности, на встрече с главой направления Восточной Европы компании Bauer Spezialtiefbau GmbH Кнутом Пильштикером обсуждались вопросы возможного сотрудничества Воронежской области и Bauer Spezialtiefbau GmbH, работающей на рынке инженерного оборудования в области фундаментостроения и горнодобывающей отрасли.

Перспективные направления сотрудничества в области химической промышленности были обозначены в ходе переговоров с генеральным директором компании Solvadis Андреасом Вайманом.

Глава региона также провел переговоры c генеральным директором компании Amandus Kahl GmbH & Co. KG Йоахимом Берманом — обсуждалась возможность строительства на территории Воронежской области завода по утилизации использованных автомобильных покрышек и гранулирования бытовых отходов.

В беседе с президентом компании-производителя фрезерных станков F. Zimmerman GmbH Андреасом Подибрадом обсуждалась возможность строительства завода на базе ООО «ЭкоНиваАгро» в Лискинском районе Воронежской области.

По итогам переговоров губернатор пригласил всех участников посетить Воронежскую область. Он также поручил проработать вопрос о поиске соинвесторов для указанных проектов.