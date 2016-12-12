Чебоксары, 12 декабря, 2016, 17:35 — ИА Регнум. В столице Чувашии планируют построить планетарий. Сводный сметный расчёт проекта составляет 636,2 млн рублей. Это будет «многофункциональный комплекс, решающий задачи просветительского, научно-исследовательского, культурного обогащения жителей и гостей Чебоксар», сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Cap.ru, мэрия Чебоксар Расчёты по проекту

Планетарий будет построен в детском парке им. Космонавта А.Г. Николаева. По замыслу властей, это будет трёхэтажное здание с обсерваторией общей и смотровой площадкой. Здесь также будут располагаться музей истории космонавтики, зал на 120 мест, лекторий, медиатека, интерактивные залы. Планируется разместить около 40 тренажеров, где, в частности, можно будет отрабатывать навыки соединения корабля с космической станцией, почувствовать силу притяжения, сделать водородное топливо, узнать, как устроен телескоп и слетать на Марс. Согласно проекту, вокруг здания появится прогулочная зона, комплекс из трех фонтанов, аттракционы.

«Наш проект учитывает максимальную транспортную доступность для туристов и чебоксарцев. Он спроектирован с учетом мнений астрономов и специалистов планетариев Ярославля и Нижнего Новгорода, одобрение получено и от первой женщины-космонавта и супруги космонавта Андрияна Николаева Валентины Терешковой», — говорит глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Общая площадь здания — 4783,1 кв. метров. Стоимость строительства составляет 240 млн рублей, стоимость обустройства наружных сетей — 46 млн рублей. Предварительная стоимость оборудования по проекту — 275 млн рублей, эта цифра может корректироваться с учетом выделенного финансирования и поэтапного приобретения. Сводный сметный расчёт проекта составляет 636,2 млн рублей.

Проект планетария прошел публичные обсуждения, отмечают власти. В январе 2017 года ожидается получение государственной экспертизы.