Саратов, 12 декабря, 2016, 17:23 — ИА Регнум. На новой набережной Саратова в районе СГЮА предприятием МУП «Водосток» завершены работы по очистке воды от нефтепродуктов, слитых на прошлой неделе в Волгу неизвестными лицами через коллектор предприятия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

Pixabay.com Нефтяное пятно

В настоящее время выполнен комплекс мероприятий по расчистке прибрежной зоны. Работники предприятия при помощи специализированной техники очистили набережную от собранных с поверхности воды нефтепродуктов и прочего находящегося на месте работ мусора, после чего погрузили все в грузовой автотранспорт, отметили в МУП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первых числах декабря на Волге возле Саратова появилось масленое пятно, которое стало причиной гибели уток.

9 декабря СУ СКР региона распространил информацию о том, что следственным отделом по Октябрьскому району проводится доследственная проверка по факту загрязнения воды в реке Волга неизвестным веществом.

По предварительным данным, в начале декабря 2016 года в районе пресечения улиц Чернышевского и Вольская города Саратова произошло загрязнение воды в Волге через водосточную систему эмульсией неизвестного происхождения вязкой консистенции.