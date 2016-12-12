Москва, 12 декабря, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Текущее укрепление рубля не является сюрпризом для наблюдателей, но в текущих рыночных условиях российской экономике не нужна крепкая национальная валюта. Новые экономические шоки никому не нужны, говорит финансовый эксперт компании АНАЛИТИКА ОНЛАЙН Сергей Душечкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар-рубль-евро

«Все долгосрочные экономические модели строятся и строились нами последние полгода на возможности снижения цены доллара до уровня 50 рублей уже в первой половине 2017 года. Единственное, что в свете последних событий ожидаемый ранее, временный рост американской валюты до уровня 70 рублей может не состояться», — говорит эксперт.

Причин тут несколько, и самая главная — это приватизация 19,5% пакета акций Роснефти иностранными инвесторами, указывает Душечкин. «Предполагается, что после проведения данной сделки в российскую экономику может попасть определенное количество долларов, которые нужно будет обменять на рубли, используя российскую биржу. Вследствие чего на доллар будет оказываться дополнительное давление продавцов. Параметры сделки и сама схема по приватизации вызывает много вопросов. Очень вероятно, что вся операция была проведена внутри страны с использованием различных механизмов без помощи иностранной валюты, поэтому как станут известны все нюансы данной сделки, покупатели доллара могут снова воодушевиться», — прогнозирует эксперт.

На укрепление рубля влияет также и рост котировок нефти, вызванный договорённостью стран организации ОПЕК о снижении объемов производства нефти на ближайшие 6 месяцев, полагает Душечкин. «Будет ли она исполняться на практике, сказать пока сложно, нужно дождаться первых данных о добыче в 2017 году, однако настроение у нефтетрейдеров сейчас однозначно хорошее. Дальнейший рост стоимости нефти продолжит позитивно влиять на стоимость российской валюты», — утверждает аналитик.

«Однако нужна ли российской экономике в текущих рыночных условиях крепкая национальная валюта? По нашему мнению, нет. Несмотря на продолжающийся кризис, экономика РФ постепенно адаптируется к изменениям последних двух лет, а сильная волатильность курса рубля будет негативно влиять на процесс адаптации. Новые экономические шоки сейчас никому не нужны — ни российскому бюджету, ни местным производителям, которые участвуют в программе импортозамещения», — отмечает он.

Диапазон стоимости доллара между уровнями 60−70 рублей в ближайшие несколько месяцев будет являться оптимальным для большинства участников рынка, и самое главное — для российской казны, указывает эксперт. «Уже в самое ближайшее время ожидаем увидеть выход Центрального банка на финансовый рынок для того, чтобы воспрепятствовать сильному укреплению российской валюты», — заключил Душечкин.

Курс доллара США опустился ниже отметки в 61 рублей впервые с октября 2015 года, согласно данным торгов на ММВБ. Курс евро также снизился на 1,48 рубля и составил 64,57 рубля, что приближается к минимуму июля 2015 года. Курс рубля стремительно растет после решения стран вне ОПЕК ограничить добычу нефти на 0,6 млн баррелей в сутки, что дополняет договоренности ОПЕК о снижении объемов добычи нефти на 1,2 млн баррелей.