Ярославль, 12 декабря, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Представители региональных отделений политических партий Ярославской области разошлись во мнении о выдвижении единого кандидата на выборах губернатора, которые состоятся в сентябре 2017 года. Как сообщало ранее ИА REGNUM, с такой инициативой выступил председатель Ярославского регионального отделения «Яблока» Владимир Зубков.

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Председатель фракции «Справедливой России» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин считает, что данная идея имеет право на жизнь, но на практике столкнется с большими трудностями, в связи с разными идеологиями политических партий и амбициями их региональных лидеров.

«Эта мысль не нова, она имеет право на существование. Необходимо исходить из ситуации, которая сложилась в области. В нашей партии есть люди, которые готовы пойти на губернаторские выборы, например депутат Госдумы Анатолий Грешневиков, имеющий колоссальный рейтинг в регионе. Дело в том, что оппозиция вся не может объединиться, в этом мы уже неоднократно убеждались. Каждая партия имеет свои взгляды, свое отношение к окружающей действительности. Любое предложение, любая мысль, стоит того чтобы обсуждать. Оппозиция не должна быть против любых действий власти, ей не должно быть хорошо, когда всем плохо. Это не конструктивно. Если видно, что власть что-то делает, и делает искренне, нужно поддерживать, а не находиться в постоянной критике. Наша партия готова к межпартийному конструктивному диалогу оппозиционных сил», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Анатолий Каширин.

Председатель Ярославского регионального отделения «ПАРНАСа» Василий Цепенда поддерживает инициативу регионального отделения «Яблока», и считает, что такое объединение оппозиционных сил в Ярославле может стать примером для федеральных политиков.

«Местное «Яблоко» может стать примером для «Яблока» федерального. Без консолидации оппозиционных сил победить на выборах невозможно. Мы предлагали подобные вещи, об этом заявлял наш председатель Михаил Касьянов. Что касается регионального отделения «ПАРНАСа» мы всегда за объединение со здравыми силами и людьми. Такое объединение будет полезно и для врио губернатора Дмитрия Миронова, он услышит от оппозиции конструктивную критику», — считает Василий Цепенда.

Экс-председатель Ярославского регионального отделения «Яблока», а ныне — заместитель председателя областной партийной организации «Российской партии пенсионеров за справедливость» Александр Симон скептически отнесся к данной инициативе. Симон пошутил, что единым кандидатом может стать только человек с деньгами, который поделиться ими со всеми, и вспомнил опыт Евгения Урлашова, который стал мэром при поддержке оппозиционных партий, а потом заявил, что не обещал на них жениться.

«Реализация данной инициативы нереальна. Столько разных людей, со своими мыслями, они не смогут договориться даже на самом начальном этапе. Бессмысленная инициатива, политики это не те люди, кто на базаре торгует, здесь у каждого свои амбиции. У меня свои амбиции, у Зубкова свои, у каждого своя правда и своя сила. Для того, чтобы единый лидер появился, нужно чтобы он выдвинулся и все решили, что он ого-го. Такого лидера на горизонте сегодня не видно. Однажды такой лидер появился, у него был ресурс, он решил вопрос с поддержкой партий. Чем история закончилась — мы знаем», — сказал Александр Симон.

Бессменный лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что в региональном отделении КПРФ данное предложение еще не обсуждалось, и напомнил об успешном примере объединения оппозиционных сил.

«В свое время была практика в Новосибирске, когда на выборах мэра города разными партиями был поддержан депутат Госдумы от КПРФ Анатолий Локоть, который и был избран главой города. Это был редкий случай положительного решения вопроса о едином оппозиционном кандидате. Других случаев, я честно говоря, не видел. Данную инициативу мы пока не обсуждали. Идея единого кандидата — сложна. На выборах в Госдуму не получилось по разным причинам, и этого не было и в других регионах. Много нюансов, но это можно обсуждать», — считает Александр Воробьев.

Судя по всему, инициатива Ярославского «Яблока» об объединении оппозиции на выборах губернатора Ярославской области так и останется инициативой. Уже по первому опросу мнений лидеров оппозиционных сил Ярославской области видно, что договориться о выдвижении единого кандидата и единой программе социально-экономического развития области им будет невероятно трудно.