Каир, 12 декабря, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси заявил, что террорист-смертник осуществивший атаку на главный Каирский кафедральный собор, пойман, сообщает 12 декабря Reuters.

Silar Египетский полицейский

По этому делу было задержано всего четыре человека: трое мужчин и женщина.

Выступая на похоронах жертв, Сиси раскрыл имя террориста, им оказался 22-летний мужчина, по имени Шафик Махмуд Мохаммед Мостафа, служба безопасности разыскивает еще двух человек по этому делу.

Президент призвал ужесточить законодательство в отношении террористов, что поможет предотвратить будущие теракты.

Напомним, 11 декабря в Каире прогремел взрыв в одной из коптских церквей, в результате погибли десятки человек. В Египте объявлен трехдневный траур.