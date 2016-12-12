Подольск, Московская область, 12 декабря, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Девять учащихся школы № 12 подмосковного города Подольска пострадали после того, как неизвестный распылил содержимое газового баллончика на втором этаже учреждения, сообщает «Life».

DENAMAX Газовый баллончик

Все находившиеся в здании школьники были эвакуированы прямо во время уроков.

У девяти пострадавших детей было диагностировано отравление газом. На месте работали врачи скорой помощи.

Установить виновника ЧП в школе пока не удалось.

Напомним, 27 октября 2016 года в Свердловской области — в школе №9 Нижнего Тагила неизвестные также распылили газ. Тогда пострадали 13 детей.