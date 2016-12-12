Нижний Новгород, 12 декабря, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Более тысячи школьников будут бесплатно обучаться в детском технопарке «Кванториум», который расположиться на проспекте Туполева в Заволжском районе Ульяновска. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, презентация проекта состоялась в рамках Всероссийского марафона открытий детских технопарков.

Kremlin.ru В детском технопарке

По словам министра образования и науки Раиса Загидуллина, место для технопарка выбрано не случайно: «В технопарке школьники будут не только разрабатывать инженерные и исследовательские проекты под руководством отраслевых экспертов и преподавателей вузов, но и станут участниками международных олимпиад и соревнований, в том числе по стандартам WorldSkills. А именно здесь, в Заволжье, на базе Авиационного колледжа, ведётся работа по созданию межрегионального центра в области транспорта и логистики».

Технопарк будет работать по нескольким направлениям: робоквантум, IT-квантум, аэроквантум, наноквантум, биоквантум. Данные программы рассчитаны на детей в возрасте от пяти до 18 лет.

В начале декабря президент России Владимир Путин в своём ежегодном послании Федеральному Собранию отметил важность воспитания культуры исследовательской, инженерной работы.

По словам президента за ближайшие два года число современных детских технопарков в России возрастёт до 40, они послужат опорой для развития сети кружков технической направленности по всей стране.

«К этой работе должны подключиться и бизнес, и университеты, исследовательские институты, чтобы у ребят было ясное понимание: все они имеют равные возможности для жизненного старта, что их идеи, знания востребованы в России, и они смогут проявить себя в отечественных компаниях и лабораториях», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область вошла в число победителей федерального конкурса по созданию детских технопарков России, инициатором которого выступило Агентство стратегических инициатив. Заявку региона одобрили в августе 2016 года на заседании конкурсной комиссии министерства образования и науки РФ. Реализация проекта находится на контроле губернатора Сергей Морозова.

«Кванториум» станет одним из двух детских технопраков, созданных в Ульяновске. Он станет новой образовательной площадкой в области инженерных наук, его деятельность будет осуществляться с приоритетными направлениями технологического развития Российской Федерации.

В настоящее время подобных технопарков в России всего пять — в Набережных Челнах, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и два в Москве. Новая модель дополнительного образования будет построена на объединении усилий науки, бизнеса и государства на основе принципов государственно-частного партнёрства.

Второй технопарк, который будет носить название «Церебрум», будет построен в районе Дворца творчества детей и молодёжи и Областной детской библиотеки. Планируется, что он будет открыт в течение ближайших двух-трёх лет.

По мнению экспертов, открытие детского технопарка является важным этапом инновационного развития Ульяновской области.