Москва, 12 декабря, 2016, 17:00 — ИА Регнум. С 1 января 2006 года до 1 января 2016 года лицензии на осуществление банковских операций отозваны у 463 кредитных организаций, сообщается на сайте Центробанка РФ.

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Увеличилось количество кредитных организаций, лицензии на осуществление банковских операций у которых отозваны в связи с их неудовлетворительным финансовым положением. Так, существенно участились случаи отзыва лицензий в связи с утратой капитала. При этом вдвое снизилась доля кредитных организаций, лицензии у которых отозваны в связи с устойчивой неплатежеспособностью.

По состоянию на 1 января 2016 года ликвидационные процедуры осуществлялись в 265 кредитных организациях, в том числе:

— 213 кредитных организаций (80,38% от общего числа ликвидируемых кредитных организаций) признаны арбитражными судами банкротами, в них открыто конкурсное производство и назначены конкурсные управляющие. При этом 8 кредитных организаций признаны банкротами в связи с выявлением признаков банкротства ликвидаторами при проведении ими процедур принудительной ликвидации;

— в 52 кредитных организациях осуществлялись ликвидационные процедуры, предполагающие отсутствие признаков несостоятельности (банкротства), из них:

— в отношении 50 кредитных организаций (18,87%) арбитражными судами приняты решения о принудительной ликвидации и в них назначены ликвидаторы;

— 2 кредитные организации (0,75%) ликвидировались на основании решений их учредителей о добровольной ликвидации.

В 19 кредитных организациях (7,17% от общего количества ликвидируемых кредитных организаций) ликвидация осуществлялась арбитражными управляющими, аккредитованными при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, в том числе в 9 кредитных организациях проводилась процедура конкурсного производства и в 10 — принудительная ликвидация.

По данным на 1 января 2016 года из 265 ликвидируемых кредитных организаций в 244 кредитных организациях (92,07% от общего количества ликвидируемых кредитных организаций) функции конкурсного управляющего (ликвидатора) осуществлялись Агентством по страхованию вкладов, том числе в 204 кредитных организаций проводилась процедура конкурсного производства и в 40 — принудительная ликвидация.

Всего по состоянию на 1 января 2016 года в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации в связи с ликвидацией 1 660 кредитных организаций, лицензии на осуществление банковских операций у которых были отозваны (аннулированы) начиная с 1991 года.