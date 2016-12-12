Черкесск, 12 декабря, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Малолетний житель столицы Карачаево-Черкесии стал жертвой разборок с применением холодного оружия. 12-летний ребенок пострадал от рук 14-летнего подростка, который напал на него с ножом.

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Местом происшествия стала территория рядом с многоквартирным домом № 67 по улице Ленина в республиканской столице. Нападавший нанес жертве несколько ударов в область грудной клетки и брюшной полости.

В результате пострадавший мальчик получил ранения диафрагмы, селезенки и колото-резаное ранение левой подлопаточной области, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью, сообщили ИА REGNUM 12 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

С ранениями различной степени тяжести ребенок доставлен в больницу. Нападавший задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

По предварительным данным ссора произошла из-за переписки мальчиков в социальных сетях. В настоящее время эта информация проверяется следователями.