Воронеж, 12 декабря, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Возможность строительства на территории Воронежской области российско-немецкого предприятия по производству детского питания и мороженого обсуждалась на встрече губернатора Воронежской области Алексея Гордеева с руководством компании DMK (Deutsches Milchkontor GmbH) — крупнейшего немецкого производителя молочных продуктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 12 декабря.

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Алексей Гордеев в ходе встречи рассказал представителям немецкой компании о социально-экономическом положении Воронежской области, о развитии регионального молочного кластера и мерах государственной поддержки, а также оказываемых в регионе иностранным инвесторам. Обсуждались также вопросы развития сотрудничества в сфере молочного животноводства, в частности, возможность строительства на территории региона российско-немецкого предприятия по производству детского питания и мороженого.

Алексей Гордеев поручил руководителю департамента экономического развития области Анатолию Букрееву максимально подробно проработать этот вопрос и пригласил делегацию DMK посетить Воронежскую область.

DMK Deutsches Milchkontor GmbH является крупнейшим производителем молочных продуктов в Германии. Выпускает питьевое молоко, масло, сыры, детское питание под брендами MILRAM, Ravensberger, Casarelli, NORMI и Oldenburger. Ежегодно перерабатывает более чем 6,8 млн тонн молока на 26 заводах в Германии. Годовой оборот по итогам 2014 года составил €5,3 млрд. В Воронежской области компания сотрудничает с Бобровским сыродельным заводом.