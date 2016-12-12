Махачкала, 12 декабря, 2016, 17:05 — ИА Регнум. В следственном управлении СКР по Дагестану завершено уголовное дело в отношении следователя МВД, обвиняемого в вымогательстве взятки. По версии правоохранителей, старший следователь следственного управления МВД России по городу Махачкале расследовал материал по заявлению местной жительницы о присвоении и растрате денежных средств, которые совершил ее знакомый, получивший деньги от нее на хранение.

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Следователь в ходе рассмотрения дела потребовал у мужчины денежные средства в размере 250 тысяч рублей за отказ от возбуждения уголовного дела. Потерпевший согласился передать деньги, предварительно предупредив сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили ИА REGNUM 12 декабря в пресс-службе СКР по региону, в мае 2016 года на улице Буйнакского в Махачкале при получении взятки обвиняемый был задержан в собственном автомобиле. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, в октябре 2016 года за вымогательство взятки был задержан следователь ОМВД России по Карабудахкентскому району. Он потребовал 100 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности участника драки. В декабре 2013 года следователь МВД РФ по Махачкале, майор юстиции Альберт Гитинов был признан виновным в получении взятки и осужден на полтора года.