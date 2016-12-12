Эр-Рияд, 12 декабря, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Саудовская Аравия призывает провести экстренную сессию Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в связи с ситуацией в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает телеканал Al Hadath.

ru.m.wikipedia.org Саудовская Аравия

Сообщается, что Совет министров Саудовской Аравии призвал созвать экстренное заседание ООН по вопросам безопасности в Сирии.

Напомним, ситуация в Сирии существенно изменилась за последние дни. Существенный успех сирийских правительственных сил в Алеппо омрачен потерей Пальмиры.

За последние несколько дней сирийские правительственные силы при поддержке ВКС РФ смогли практически полностью очистить Алеппо от террористов. Десятки тысяч мирных жителей смогли покинуть разрушенный город.

В то же время террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стянула ударную группировку на подступах к Пальмире и нанесла мощный удар. Немногочисленным правительственным силам пришлось оставить город. Уходя военные забрали с собой почти 80% мирного населения.

Пальмира была освобождена от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 27 марта этого года в результате совместных действий сирийских правительственных сил, ВКС РФ и российского спецназа.