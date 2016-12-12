Кострома, 12 декабря, 2016, 16:50 — ИА Регнум. В Костромской области на 2017 год прогнозируется рост совокупного коммунального платежа на 3,7%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, об особенностях тарифного регулирования в 2017 году сообщила директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Ирина Солдатова.

O-nedvizhke.ru Изменение тарифов ЖКХ

В 2016 году этот рост составил 4%. Основные параметры, которые будут учитываться при формировании тарифов на коммунальные услуги, определены в прогнозе социально — экономического развития страны на 2017 год, одобренном правительством РФ в октябре 2016 года.

В Костромской области активно реализуется политика сдерживания роста цен на топливо, что позволяет создать условия для умеренного прироста тарифов на электричество, тепло и другие энергоемкие коммунальные услуги. Среднегодовой рост цен на розничном рынке электроэнергии для всех категорий потребителей, включая население, составит в среднем 5%. Рост тарифов на услуги по передаче электрической энергии территориальных сетевых организаций составит не более 3%.

По данным пресс-службы, среди регионов ЦФО в Костромской области самая низкая стоимость электроэнергии для малого и среднего бизнеса, коммунальных предприятий и бюджетной сферы. Кроме цен на электроэнергию, еще одним важным фактором, определяющим доступность энергетической инфраструктуры, является стоимость технологического присоединения. После 1 октября 2017 года для потребителей с мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт (в основном, это малый и средний бизнес) плата будет формироваться без учета инвестиционных расходов, связанных со строительством электросетевых объектов, и составит от 10 до 30 тысяч рублей за подключение.

Рост розничных цен на природный газ, в том числе для населения, будет ниже, чем в 2016 году. С 1 июля 2017 года он составит 3,9%. Рост тарифов на услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории области не превысит предельный индекс изменения платежей граждан за коммунальные услуги, который определен распоряжением Правительства РФ для Костромской области в размере 3,7%. В 2016 году этот рост составил 4%.