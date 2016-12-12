Тамбов, 12 декабря, 2016, 16:48 — ИА Регнум. В Тамбове дан официальный старт проекту «Новогодняя столица России». Грандиозный праздник состоялся на главной новогодней площадке у ДС «Кристалл». Доброго и сказочного нового года пожелал всем глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Tambov.gov.ru Открытие Новогодней столицы России

Тысячи тамбовчан и гостей города собрались, на праздник. У «Кристалла» развернулась целая новогодняя поляна. Ярмарочные домики-шале, в которых можно приобрести различные новогодние сувениры, сказочный детский городок и всевозможные аттракционы, обновленная избушка Деда Мороза, яркие инсталляции с официальной эмблемой столицы, сверкающая 15-метровая елка в центре площади и 5-метровая ледяная скульптура волка в красной шапке.

Как известно, праздники в новогодней столице проходят с особым размахом и с учетом местных традиций и колорита. Поэтому торжественную церемонию открывали не только Дед Мороз со Снегурочкой, но и Цна-красавица, Студенец-молодец, Весна-красна и Серый Волк Тамбовский. Символичный холод из Царства вечной мерзлоты привезла якутская Снегурочка Хаарчаана. А кубок «Новогодней столицы» губернатору Александру Никитину передал основатель премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадий Шаталов.

«Вы знаете, так приятно становится, когда гордишься своим любимым родным краем. Я искренне желаю, чтобы наступающий год был добрым и поэтичным. Пусть он будет счастливым, радостным, а над головами нашими будет мирное небо!» — обратился к собравшимся Александр Никитин и отметил, что в эти дни слова «волк» и «Тамбов» звучат по всей России.

Тамбовский волк и стал одним из главных героев праздника. Вместе со своими помощниками-волчатами он поднял официальный флаг «Новогодней столицы». Кульминацией вечера стал марш-парад Дедов Морозов. Три сотни новогодних волшебников прошли под звуки оркестра по улице Советской. Правда, подняться на сцену Деды Морозы так и не смогли — настолько много собралось народу. Поэтому дедушки остались внизу на радость зрителям, которые могли сделать селфи с ними и загадать желания. А после все вместе в несколько тысяч голосов спели песню про елочку. Завершился праздник красочным фейерверком.

Напомним, узнать о мероприятиях Новогодней столицы России можно на сайте или по телефону горячей линии (8800350 06 38).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2017 год Тамбов встречает в статусе новогодней столицей России. Знаковые мероприятия в новогодней столице будут проходить каждую субботу. Cимволом новогодних празднеств cтанет высеченная изо льда пятиметровая ледяная скульптура тамбовского волк. Всего с 10 декабря по 7 января по всей области пройдет около 600 праздничных мероприятий. Афиши с главными событиями и местами празднования уже украсили тамбовские улицы.