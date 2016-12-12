Тюмень, 12 декабря, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Тюменский водитель автобуса, у которого двое пассажиров выпали из транспорта и погибли, будет предан суду. Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Mariya Sarkazm Стены тюрьмы

Прокуратура города Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении водителя автобуса ООО «Транспортная экспедиционная компания» 56-летнего Леонида Филатова. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Напомним, 8 сентября текущего года Филатов на автобусе марки «НЕФАЗ 5299−0000010−42» перевозил пассажиров по регулярному маршруту №30 «микрорайон Восточный — Рощинское кольцо». Около 15:00 он подъехал к остановке общественного транспорта «Набережная» на улице Республики и приступил к высадке-посадке пассажиров.

По версии следствия, водитель, не удостоверившись, что пассажиры вышли из автобуса, начал движение и одновременно стал закрывать пассажирские двери. Но расположенная посередине автобуса дверь не закрылась. Между створками находились пожилые брат с сестрой в возрасте 81-года и 87 лет соответственно, которые не успели выйти. А Филатов поехал. Двери сработали на пенсионеров как на препятствие и открылись обратно. Пожилые люди выпали в открытые двери набиравшего скорость автобуса. После криков пасажиров Филатов остановился.

Пострадавшие были доставлены в ОКБ №2 Тюмени. Пожилая женщина скончалась в тот же день от перелома костей свода и основания черепа. Ее брат умер 9 октября от осложнений, возникших из-за травмы головы — он долгое время находился в коме.

Водитель автобуса признал свою вину. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по ч.5 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

ООО «Транспортная экспедиционная компания» оштрафована на 30 тыс. рублей.