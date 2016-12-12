Вашингтон, 12 декабря, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что отставной генерал Джон Келли возглавит в его администрации департамент внутренней безопасности, сообщает 12 декабря Reuters.

Secretary of Defense Джон Келли

В заявлении переходной команды Трампа говорится, что Келли будет «Заниматься вопросами связанными с нелегальной миграции, вопросами безопасности на границах», а также модернизировать управление Администрации транспортной безопасности, ключевого департамента министерства, которое возглавит Келли. Кроме того, генерал займется улучшением связей между разведкой и правоохранительными органами.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого произойдет 20 января 2017 года, пользуется широкой поддержкой в кругах армейской элиты, поэтому назначение генерала на министерский пост выглядит весьма закономерным явлением. Помимо Джона Келли, в администрации будущего президента, возможно, будут еще два генерала: Джеймс Маттис, ему прочат пост министра обороны, а также генерал-лейтенант Майкл Флинн, ему уготована роль советника по национальной безопасности.