Москва, 12 декабря, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ установлен порядок предоставления субсидий на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой российским гражданам федеральными госучреждениями, сообщается на сайте правительства РФ.

Mil.ru В госпитале

Правилами установлено, что ВМП будет финансироваться в пределах средств, предусмотренных в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), путём предоставления из бюджета ФОМС федеральным государственным учреждениям субсидий на выполнение ими государственного задания по оказанию ВМП.

Также утверждена методика определения размера субсидии, предоставляемой федеральным государственным учреждениям, на основании показателей объёмов ВМП.

Перечисление субсидии осуществляется на лицевой счет федерального государственного учреждения:

25% годового размера субсидии — до 15 февраля текущего года;

50% годового размера субсидии — в течение первого полугодия;

75% годового размера субсидии — в течение девяти месяцев;

100% годового размера субсидии — до 10 октября текущего финансового года.

На эти цели в бюджете ФОМС на 2017 год предусмотрено 90,7 млрд рублей.