Ярославль, 12 декабря, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Ярославль, в котором в уходящем году сменилась власть на уровне города и региона, говорится встретить Новый год по-новому. Центр торжеств переместится на Советскую площадь, где расположены здания Правительства области и Ярославской областной думы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Монтаж катка на Советской площади

«По поручению главы региона Дмитрия Миронова в этом году была разработана совершенно новая концепция празднования Нового года. Она заключается в том, чтобы встретить главный зимний праздник Новый год всем вместе, на площади. Сейчас здесь уже установлена елка, будет работать каток, появятся красивые современные торговые павильоны. Совершенно точно могу сказать, что будет очень интересно, весело и красиво» — рассказал первый заместитель председателя регионального Правительства Виктор Костин.

Также на площади установят большую горку для детей, смонтируют большую сцену. Планируется, что в главную ночь жителей города поздравят известные популярные исполнители, ярославцы увидят фейерверк. Все это будет организовано без привлечения бюджетных средств.

«Мы хотим, чтобы будущий год для всех жителей начался по-новому, и также ярко и красочно потом продолжился. Как продолжатся, мы надеемся, и позитивные изменения в Ярославской области», — сказал Виктор Костин.

По вопросам подготовки к региональной Новогодней ярмарке создана рабочая группа под руководством председателя регионального правительства Дмитрия Степаненко. Накануне Нового года на катке на Советской площади пройдет хоккейный турнир среди любительских команд.