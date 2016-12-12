Киев, 12 декабря, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Украинский суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество бывшего президента Украины Виктора Януковича, находящееся в резиденции «Межигорье» Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Aleksandr Andreiko Резиденция «Межигорье»

Сообщается, что суд решил арестовать объект водного транспорта, три объекта жилого фонда, земельный участок, два гаража, иконы, картины и денежные средства в государственной резиденции «Межигорье».

Уточняется, что арест наложен в рамках уголовного дела против Януковича.

Напомним, ещё в 2014 году резиденция Януковича «Межигорье», стоимость которой оценивается в $10 млн, была возвращена в государственную собственность. Роскошная резиденция располагается на 135 гектарах земли в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.