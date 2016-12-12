Москва, 12 декабря, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Рубль закономерно растет в ответ на удорожание нефти, которая, в свою очередь, отыгрывает первое за 15 лет глобальное соглашение о сокращении добычи в формате ОПЕК+. В ближайшей перспективе валюта способна достичь новых годовых максимумов, однако вряд ли уйдет ниже 60 рублей и уж тем более задержится под этой отметкой, говорит директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Текущее ралли оцениваем, скорее, как краткосрочную эйфорию, которая в дальнейшем сменится коррекцией. И на это есть сразу несколько причин», — указывает эксперт.

Крепкая валюта невыгодна для российского бюджета и экономики в целом, отмечает Диргин. «Власти неоднократно давали это понять. Ни для кого не секрет, что уже в следующем году Резервный фонд будет исчерпан, и власти переключатся на средства Фонда национального благосостояния. Причем только в этом месяце на покрытие дефицита федерального бюджета потребуется около 1 трлн рублей. Безусловно, с учетом высокой зависимости российской экономики от цен на нефть, недавние «венские договоренности», которые помогли ценам на нефть сместиться в более высокий диапазон, расцениваются, как благоприятный фактор. Однако чрезмерное укрепление рубля может сильно ограничить, если не нивелировать, это позитивное влияние», — предупреждает эксперт.

Помимо бюджетных проблем, краткосрочными факторами риска для нашей валюты являются традиционный для декабря пик выплат по внешнему долгу, которые составят свыше 15 млрд долларов, а также заседание ФРС, напоминает эксперт. «Несмотря на то, что рынок уже учел в цене повышение ставки, рубль может оказаться под давлением как на фоне повсеместного роста доллара, так и в неблагоприятных для рисковых активов условиях. Смягчить воздействие вышеупомянутых факторов сможет разве что налоговый период, стартующий на этой неделе. Традиционно для декабря объем выплат будет больше», — предполагает аналитик.

Официальный курс доллара к рублю уменьшился на 1,72 рубля — до 61,58 рубля, следует из данных ЦБ. Укрепление российской валюты достигло максимума с октября 2015 года. Рост курса рубля обусловлен решением независимых производителей нефти сократить добычу нефти на 0,6 млн баррелей в сутки в качестве дополнения к уменьшению объемов на 1,2 млн баррелей странами ОПЕК.