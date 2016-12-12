Кемерово, 12 декабря, 2016, 16:12 — ИА Регнум. После появления в интернете видеоролика с выкидываемыми в траншею гробами в администрации города Кемерово создали специальную комиссию, которая должна проверить достоверность фактов, представленных в видеоматериале.

Алексей Саврасов. Могила (фрагмент). 1874

Как сообщили ИА REGNUM в горадминистрации, в состав комиссии вошли заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства Евгений Курапов, председатель Кемеровского городского совета народных депутатов Николай Сенчуров, депутаты горсовета, представители отдела мобилизационной подготовки администрации города и регионального отделения общественной организации «Союз женщин России — Союз женщин Кузбасса».

Результаты работы комиссии станут известны до 19 декабря.

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Кемеровской области, по информации о сбрасывании гробов в траншею организована проверка. В местных СМИ опубликованы материалы о том, что на кладбище вырыта траншея, в которую с помощью трактора и экскаватора скидываются гробы. При этом они ломаются, один оказывается пустым, уточнили в ведомстве.

«Для выяснения всех обстоятельств произошедшего прокуратурой области организована проверка исполнения требований законодательства о погребении и похоронном деле. Она будет проведена прокуратурой г. Кемерово. При выявлении нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в облпрокуратуре.

Добавим, согласно информации из открытых источников, на сегодняшний день на территории Кемерова располагается 17 кладбищ, но действующими считаются только 10 из них.