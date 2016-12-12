Старая Русса, Новгородская область, 12 декабря, 2016, 16:12 — ИА Регнум. В Старорусском районе Новгородской области зарегистрировано рождение тройни — второй в регионе в 2016 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областных органов ЗАГС, в прошлом году в Новгородской области троен не было.

Google.Images Тройня

«Супруги Виктория и Алексей Антоновы — жители Старорусского района — назвали своих дочерей Екатериной, Анастасией и Елизаветой», — рассказали в пресс-службе.

По данным органов ЗАГС Новгородской области, за 11 месяцев 2016 года в регионе родились более 6600 малышей, на свет появились 76 двоен. А первая тройня родилась в мае 2016 года у новгородцев Марии и Александра Ивановых.