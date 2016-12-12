Бишкек, 12 декабря, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Использование биометрики позволило избежать влияния кого-либо, кроме самих избирателей, на результаты конституционного референдума и выборов депутатов в местные органы власти. Об этом заявила председатель Центризбиркома Киргизии Нуржан Шайлдабекова, выступая на пресс-конференции сегодня, 12 декабря.

President.kg Президент Алмазбек Атамбаев на избирательном участке

По словам чиновницы, оба голосования «прошли открыто, демократично и прозрачно», поскольку все необходимые для этого условия были созданы. «Избиратели сами решали за кого голосовать. ЦИК проинспектировала все избирательные участки, в которых были сбои. Но эти сбои никак не повлияли на результат и работу выборов. Референдум состоялся. Мы показали, что преимущества новой избирательной системы свели на нет фальсификацию итогов голосования», — сказала она.

Свои отзывы о прошедшем в Киргизии плебисците и выборах в городские парламенты и сельские советы озвучили и международные наблюдатели, занимавшиеся мониторингом хода голосования и процесса подсчета бюллетеней.

Представители миссии СНГ отметили «высокий уровень подготовки к выборам». «Референдум прошел свободно и открыто. Гражданам предоставили право свободного волеизъявления. Центризбирком создал все условия для агитации всем группам ‑ и сторонникам, и противникам внесений поправок в Конституцию», — уточнил глава миссии Содружества Евгений Слобода.

Миссия стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества не выявила серьезных нарушений во время проведения референдума. «Весь процесс голосования прошел в спокойной и демократичной атмосфере. Никакого давления на избирателей не оказывали. На отдельных участках был сбой в работе оборудования, неполадки оперативно устранялись», — отметил заместитель генерального секретаря ШОС Ван Кайвэнь.

Посол Организации исламского сотрудничества Али Аболхассани Шахреза высказал мнение, что киргизский Центризбирком «приложил немало усилий для проведения плебисцита». «ЦИК предоставил нам возможность встретиться с группами «за» и «против» референдума. Как я понял, оппозиционным группам позволили участвовать в агитмероприятиях, и это большой шаг на пути к демократии», — пояснил он.

Центризбирком Казахстана обратил внимание на использовавшееся во время голосования спецоборудование. «За электронным голосованием будущее! Конечно, зависает техника, перед использованием системы надо греть руки», — заявил глава ведомства Берик Имашев.

Турецкие наблюдатели отметили, что ЦИК Киргизии удалось вернуть доверие народа к выборам. «Это стало возможным благодаря созданию списков избирателей на основе биометрических данных и использованию автоматически считывающих урн. У нас технология биометрической регистрации только внедряется, и, возможно, киргизский опыт будет применяться и в Турции», — подчеркнул председатель Верховного избирательного совета Сади Гювен.

Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский также одобрительно высказался о применявшихся на референдуме и выборах высоких технологиях. «Это достаточно важное техническое новшество, которое мы хотели бы со временем применять и на Украине», — подытожил он, добавив при этом, что «голосование проходило в абсолютно спокойной атмосфере».

ИА REGNUM напоминает, что 11 декабря 2016 года состоялся референдум по вопросу о внесении в Конституцию Киргизии ряда поправок, важнейшие из которых должны усилить полномочия правительства, ослабив его зависимость от президента и парламента, а также устранить угрозу суверенитету этой страны.

Отметим, что по предварительным данным ЦИК Киргизии, озвученным после автоматизированной обработки 98% бюллетеней и ручного подсчета 65%, всенародное голосование по изменению Конституции признано состоявшимся, поскольку в голосовании приняли участие 1 200 438 человек или 42,09% избирателей.

При этом 950 440 из принявших участие в плебисците киргизстанцев (79,59%) проголосовали «за» реформу Основного закона, «против» высказались 184 816 граждан Киргизии или 15,6% от общего количества избирателей. Недействительными были признаны 60 182 бюллетеня.