Москва, 12 декабря, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Режиссер Тимур Бекмамбетов снял клип на песню Сергея Шнурова «Начинаем отмечать!» Песня группировки «Ленинград» вошла в саундтрек пятой части новогодней картины «Ёлки», рассказал режиссер в интервью РИА Новости.

Gage Skidmore Тимур Бекмамбетов

По словам Бекмамбетова, выступившего создателем одной из новелл комедии, для фильма нужна была песня, передающая суть Нового года — праздника, который объединяет всех жителей России.

«Этот праздник впитал традиции всех народов бывшего СССР, а также Европы, Америки и Китая — тут и Рождество, и язычество… Сергей Шнуров, отлично это чувствуя, написал для нас очень яркую новогоднюю песню «Начинаем отмечать!», припев которой стал слоганом нашего фильма», — рассказал он.

В новогодней комедии также прозвучат песни в исполнении Ильи Лагутенко, группы «Уматурман» и певицы Ёлки. Премьера картины «Ёлки-5», включающей семь новелл, намечена на 22 декабря. Главные роли в фильме исполнят Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Ян Цапник и другие.