Астана, 12 декабря, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев обосновал необходимость присоединения Казахстана к соглашению Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по снижению объемов нефтедобычи. Глава Кабмина полагает, что этот шаг приведет к улучшению экономической ситуации в стране. Об этом Сагинтаев заявил сегодня, 12 декабря, на заседании правительства.

Referat.co Добыча нефти

«Мы сегодня видим, что после того, как в субботу в Вене те страны, которые не являются членами ОПЕК, также согласовали снижение добычи нефти, в том числе и мы в объеме 20 тыс. баррелей в сутки, цена уже доходит до 57 долларов. Это нас обнадеживает на улучшение ситуации. Будем надеяться на то, что следующий год будет успешнее, нежели этот год», — отметил премьер-министр.

Отметим, сразу же после заседания в Вене министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев высказал предположение, что договоренность по снижению нефтедобычи между странами-экспортерами нефти, не входящими в ОПЕК, приведет к увеличению нефтяных доходов Казахстана. Он также отметил, что ограничение добычи нефти не создаст проблем для Казахстана, потому что ограничение устанавливается от уровня одного из месяцев, в течение которого добыча была достаточно высокой. Для Казахстана это ноябрь — тогда был исторический максимум добычи.

Согласно пресс-релизу Министерства энергетики республики, сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн барр. в сутки, что приведет к уровню добычи в 32,5 млн барр. в сутки. Страны же, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.

«Данное соглашение вступило в силу и будет действовать до конца первого полугодия. По данным аналитиков ОПЕК, на сегодняшний день мировой спрос превышает мировое предложение на 1,6−1,7 млн баррелей сутки. Казахстан берет за основу для снижения ноябрьский уровень, так как в этом месяце месторождение Кашаган вышло на уровень коммерческой добычи. Добыча в ноябре составила 1,7 млн барр. сутки. Республика подтвердила снижение на 20 тыс. баррелей в сутки. В последующие полгода Казахстану необходимо держать среднемесячную добычу на уровне 1,68 млн барр. в сутки. Также Российская Федерация взяла на себя обязательства по сокращению производства на 300 тыс. барр. в сутки, Мексика — 100 тыс. барр. в сутки, Азербайджан — 30 тыс. барр. в сутки, Малайзия — 20 тыс. барр. в сутки и т.д.», — говорится в сообщении Минэнерго.

Кроме того, в министерстве пояснили, за счет каких месторождений будет обеспечено снижение объемов нефтедобычи. Это месторождения, расположенные в Актюбинской, Кзыл-Ординской и Мангистауской областях. При этом отмечается, что на крупных проектах, таких как Кашаган, Тенгизский и Карачаганакский, заморозка нефтедобычи не предусматривается.

Напомним, ранее казахстанские власти наотрез отказывались участвовать в соглашении по ограничению нефтедобычи.

«Мы (власти Казахстана) пока не готовы под этим подписаться», — заявлял в конце октября заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев.

«Мы занимаем очень маленькую долю, если в мире добывают 34 млн баррелей в сутки, то Казахстан добывает всего лишь 1,5 млн. И наше сокращение или повышение на самом деле большой роли не играет. Если кому и надо задумываться об ограничениях нефтедобычи — так это Саудовской Аравии и Российской Федерации. Вот они должны определиться, более 10 млн баррелей ежесуточно каждая из этих стран добывает. Они должны сказать свое веское мнение, более 60% всей добычи занимают. Кроме того, Иран, который около 4 млн баррелей на сегодня производит, другие страны Персидского залива. Есть Бразилия, Мексика. Когда ключевые страны что-то скажут, тогда Казахстан, возможно, выскажет свою позицию. Мы участвуем во всех этих переговорах в качестве наблюдателя», — это цитата из выступления министра энергетики Каната Бозумбаева 1 ноября 2016 года.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, после достижения консенсуса по вопросу ограничения нефтедобычи на совещании ОПЕК в Вене, цены на нефть поползли вверх. Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent ранее в ходе торгов впервые с 21 июля 2015 года превысила отметку в $57. По состоянию на 08:32 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 4,21% — до $56,62 за баррель. Стоимость нефти марки WTI поднялась на 4,82% — до $53,98.