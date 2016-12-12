Оренбург, 12 декабря, 2016, 15:58 — ИА Регнум. В Оренбурге с рабочим визитом находится делегация высокопоставленных лиц во главе с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Перед видеоконференцией по вопросу охраны здоровья матери и ребенка в России он посетил новую школу № 86, передает корреспондент ИА REGNUM.

Government.ru Дмирий Медведев посещает строящуюся школу

«Приятно удивил масштаб строительства. Учитывая, что это спальный район, то, конечно, подобное образовательное учреждение здесь необходимо. Вы первые, кто завершает строительство по федеральной программе», — сказал Дмитрий Медведев.

Он дал положительную оценку в использовании комплексного подхода в строительстве: «Школа современная, с хорошим заделом на будущее, многофункциональные классы, пищеблок полного цикла, вместительный актовый зал. Это, конечно, пример для регионов, тем более, учитывая, что здесь будут учиться больше тысячи школьников. Масштабы впечатляют».

Дмитрий Медведев побывал в актовом зале, учебных классах и столовой. Глава правительства особо отметил то, что школа сможет обходиться без услуг комбинатов школьного питания, поскольку в общеобразовательном учреждении планируется организовать питание по «полному циклу».

Добавим, что строительство школы началось в июне 2016 года, четырехэтажный объект планируют ввести в строй до конца года. Для маломобильных групп граждан у центральных входов в здания школы предусмотрены пандусы и подъемник. Новое образовательное учреждение оборудовано спортивной площадкой, площадкой для игр, каждая из которых разбита на секторы в зависимости от возрастных групп школьников.

Объём финансирования объекта с учётом расходов на оборудование составляет 926,7 млн рублей, в том числе 535,9 млн рублей выделено из федерального бюджета, 376,9 млн рублей — из областного и 13,9 млн рублей — из местного бюджета.

В январе здание примет первых учеников. В настоящее время объявлена запись учащихся в 1−10 классы, педагогических работников и младшего обсуживающего персонала.

В 2017 году будут открыты пять первых классов для 125 детей. Также планируется открытие трёх десятых классов различной профильной направленности: информационно-технологический, гуманитарный, естественно-научный.