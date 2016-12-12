Луганск, 12 декабря, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Главы ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко встречались с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко по вопросу обмена пленными по формуле «всех на всех», сообщает портал DNR.

Че Гевара; Игорь Плотницкий

В ходе открытого аппаратного совещания Совета министров Плотницкий заявил, что встреча произошла недавно, место ее проведения он не уточнил. «Это надо воспринимать правильно, надо понимать, что весь этот процесс идет в рамках минских переговоров», — сказал глава ЛНР.

Руководитель республики пояснил, что обсуждался обмен пленными и вопросы, с этим связанные. При этом Плотницкий отметил, что в полезности подобных встреч уверены и он, и Захарченко, поскольку «эта проблема должна быть освещена в стенах Верховной рады не только с одной стороны».

Плотницкий выразил надежду, что в ближайшее время решение будет закреплено на государственном уровне, и республика заберет обратно большинство своих людей.