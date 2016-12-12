Москва, 12 декабря, 2016, 15:52 — ИА Регнум. С момента объявления решения Арбитражного суда в июне 2016 года был налажен конструктивный диалог между российской и болгарской сторонами и приняты все необходимые меры для поиска оптимального варианта скорейшего исполнения арбитражного решения, отмечают в российской атомной госкорпорации. В соответствии с решением, принятым 14 июня 2016 г. Арбитражным судом при Международной торговой палате г. Женева, сумма задолженности НЭК ЕАД перед АО «Атомстройэкспорт» составила 601 617 133 евро.

Давление США

«Ситуация вокруг болгарской АЭС «Белене» получила свое логическое завершение на данном этапе: выплата долга вместо строительства АЭС является закономерным шагом, — заявил аналитик Olymp Trade Юрий Прокудин. — Отказаться от проекта Болгарию вынудила позиция США. Фактически уже упущен момент, когда ситуацию можно было бы изменить в лучшую сторону. Как итог, Болгария выплатила чуть более 600 миллионов евро российской стороне».

«Более всего в этом случае смущает тот факт, что «Белене» являлась очень технологичным и перспективным проектом, не говоря уже о том, что экономически условия были едва ли не одними из лучших и по-своему уникальными, — напомнил эксперт. — Российская сторона могла предоставить стопроцентное финансирование с привлечением сторонних инвесторов со стороны ЕС. В общей сложности АЭС обошлась бы Болгарии всего в 6,3 млрд. евро (таковой была стоимость 7 лет назад) и сейчас уже была бы введена в эксплуатацию. В ней также использовались бы реакторы типа ВВЭР, которые на данный момент считаются одними из лучших, а также полностью соответствующими всем европейским и мировым стандартам качества и безопасности, что актуально после аварии в Японии в 2011 году».

«Говоря о перспективах проекта, стоит рассмотреть эту ситуацию с разных сторон. Во-первых, у АЭС «Козлодуй» срок эксплуатации имеет ограничения, поэтому Болгарии понадобится рано или поздно продолжить развивать проект «Белене». Однако, несмотря на то, что к проекту проявляют интерес инвесторы из разных стран, проект необходимо будет строить по референтной технологии, которая есть у РФ. Если данный факт не учитывать, может повториться ситуация как в Словакии на АЭС «Моховце». «Моховце-3» и «Моховце-4» уже стали долгостроями, бюджет продолжает расти и уже значительно превышает первоначальный», — рассказал Прокудин.