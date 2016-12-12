Анкара, 12 декабря, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции задержали 235 подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщает 12 декабря Reuters.

Voice of America Турецкая полиция

«Наши граждане ждут от нас ликвидации этой террористической организации (РПК — примечание ИА REGNUM ), которая осуществляла атаки на нашу страну в течение 40 лет», — сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

«Мы хотим, чтобы все знали, что никому не удастся спрятаться за политическими партиями, политиками и СМИ, которые их защищают», — добавил Сойлу.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники полиции Турции задержали 118 членов прокурдской Демократической партии народов (ДПН), подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая считается в Турции террористической организацией. Операция по задержанию началась на рассвете 12 декабря и осуществлялась при поддержке бронетехники.

Задержаниям предшествовал теракт 10 декабря в Стамбуле, в результате которого погибли 44 человека. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Соколы свободы Курдистана». Вечером 11 декабря ВВС Турции нанесли удар по позициям РПК на севере Ирака.