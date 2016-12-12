Красногорск, 12 декабря, 2016, 16:00 — ИА Регнум. На средства федерального бюджета Московская область получил 30 дополнительных автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина Скорой помощи

«В рамках закупки автомобилей скорой медицинской помощи за счет федерального бюджета в Подмосковье поставят еще 30 машин скорой класса «В», — пояснила Забралова.

Напомним, ранее в Подмосковье поступило 45 карет по федеральной программе, а также 101 машина скорой класса «В» и «С».

"С учетом дополнительных автомобилей область получает 75 машин скорой помощи из федерального бюджета. Новые кареты скорой поступят в начале следующего года в Подольск, Люберцы, Раменское, Ликино-Дулево, территориальный центр медицины катастроф и другие станции скорой помощи», — заключила зампред.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стоимость одной машины скорой класса «С» с оборудованием составляет порядка 8 млн руб. В 2014 году было закуплено 84 машины скорой помощи, а в 2015 году — 288.