Москва, 12 декабря, 2016, 15:50 — ИА Регнум. В последние два года доля интернет-покупателей в России остается стабильной: каждый пятый гражданин старше 18 лет, проживающий в городах с населением 100 тыс. и более, делает покупки через интернет хотя бы раз за 3 месяца. Несмотря на это, средние траты на покупки онлайн уменьшились. С 2015 года сумма, потраченная на покупки в интернете за 3 месяца (8 956 рублей), начала снижаться и в I полугодии 2016 года составила 7 697 рублей. Таковы данные регулярного исследования РосИндекс компании Ipsos Comcon.

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74% жителей России совершали покупки онлайн в I полугодии 2016 года. При этом среди них растет доля тех, кто покупает в интернете с помощью смартфона или планшета — с 39% в 2014 году до 48% в 2016 году.

81% активных интернет-пользователей покупают товары в российских интернет-магазинах. Тем не менее, растет популярность и зарубежных ритейлеров — 37% в 2014 до 55% в 2016 году.

Чаще всего в зарубежных магазинах совершают покупки молодые практичные люди, активные интернет-пользователи, с доходом выше среднего и высоким уровнем доверия к интернету — их привлекают низкие цены и широкий ассортимент таких магазинов.

Опрос граждан РФ от 16 до 54 лет, пользующейся тремя и более видами интернет-сервисов, проводился в городах с населением 100 тыс. человек и более. Годовая выборка: более 25 тыс. респондентов.