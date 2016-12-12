Магас, 12 декабря, 2016, 15:49 — ИА Регнум. В Ингушетии отправляют на штрафстоянку автомобили из свадебных кортежей. Один из таких случаев произошел недавно в селении Экажево. Во время проезда свадебной колонны водители нарушали правила дорожного движения, и восемь машин забрали на штрафстоянку, сообщили ИА REGNUM 12 декабря в пресс-службе главы региона.

sabrina176 Свадебный автомобиль

Об этом главе Ингушетии доложил секретарь Совета безопасности республики Ахмед Дзейтов. «Уже все знают, что свадебный кортеж должен состоять не более чем из 3−4 машин, на свадьбе в Экажево их было значительно больше, и многие водители нарушали правила дорожного движения и мешали другим», — отметил Дзейтов.

Напомним, в июле текущего года руководитель республики Юнус-Бек Евкуров распорядился установить ограничения для свадебных кортежей. В целях обеспечения безопасности дорожного движения они должны состоять не более чем из трех машин, считает глава. Поводом к принятию таких строгих мер стали свадебные видеоролики, которые Евкуров увидел в сети интернет.

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Для того чтобы не пришлось применять такие крайние меры, как постановка автотранспорта на штрафстоянку, необходимо заблаговременно информировать участников свадебных и других массовых мероприятий.