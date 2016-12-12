Астрахань, 12 декабря, 2016, 15:48 — ИА Регнум. В Астраханской области на птицефабрике «Харабалинская» будет уничтожено 50 тыс. кур. Это птицы из одного цеха предприятия. По информации службы ветеринарии региона, остальные цеха предприятия продолжают работу, пишет «Пункт-А». На других птицефабриках, которые уже проверили специалисты ведомства, пока ничего не выявлено.

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Как уточнили ИА REGNUM в службе ветеринарии Астраханской области, геном РНК вируса «птичьего» гриппа 6 декабря был выявлен в пробах, поступавших с «СХП-птицефабрика Харабалинская» Харабалинского района. Здесь падеж птицы произошел в одном из цехов.

Были немедленно предприняты меры по локализации очага заболевания и недопущению его распространения на другие цеха: создана специальная комиссия, выставлены карантинные посты, введен запрет на ввоз и вывоз продукции и корма для птицы. Карантин согласно распоряжению главы региона, будет действовать в течение 30 дней. Руководство птицефабрики приняло решение изъять из торговых точек свою продукцию, выпущенную в продажу с 24 ноября по 8 декабря.

Напомним, в середине ноября очаги птичьего гриппа были выявлены в соседнем регионе — на территории двух хозяйств Яшалтинского района Республики Калмыкия.