Ярославль, 12 декабря, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Передача полномочий в сферах водоснабжения, водоотведения и благоустройства с уровня местного самоуправления на уровень Ярославской области приведет к централизации власти и финансовых потоков в отдельно взятом регионе, полагают опрошенные ИА REGNUM эксперты. Однако сама по себе такая передача вовсе не гарантирует позитивного эффекта, все будет зависеть от рутинной работы региональных властей.

ИА REGNUM Ярославльводоканал

Власти преимущественно сельских территорий поддерживают передачу полномочий уже потому, что в сфере коммунального хозяйства там традиционно все довольно плохо. Сети старые, муниципальные предприятия убыточные и с грузом старых долгов. Так что баба с возу — кобыле легче.

«Я поддерживаю передачу полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения на уровень области. Если брать ситуацию Ростовского района, то предприятие, которые оказывает эти услуги — «Коммунальные системы» — находится в процедуре банкротства. Идет борьба между структурами, которые занимаются конкурсным управлением, и муниципальными властями. Если область возьмет эти полномочия на себя — это возможность навести порядок в этой сфере. Возможности у региональных властей повлиять на ситуацию гораздо больше, чем у муниципальных. Привлечь инвестиции в коммунальное предприятие маленького городка практически невозможно. Консолидировав активы всего региона, можно говорить и о серьезных инвесторах, партнерах, концессионерах», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Ростовского района Владимир Гончаров.

В областном центре ситуация несколько иная. «Ярославльводоканал» — прибыльное предприятие с оборотом около 2 млрд рублей в год. Местные власти регулярно возлагают на него еще и какую-нибудь «социальную нагрузку». Он может стать «флагманом» объединенного предприятия, которое будет снабжать водой и организовывать водоотведение во всей области, полагает председатель комитета по ЖКК и энергетике Ярославской областной думы Виктор Тамаров.

«Мы сейчас идем к модели централизации полномочий и ответственности. С точки зрения ситуации в сферах водоснабжения, водоотведения и благоустройства, нареканий от жителей в этих сферах, это вынужденная мера и мера правильная, своевременная. Систему надо выстраивать более жестко. Что касается водоснабжения и водоотведения, декларируется подход, что будет единое предприятие с единым тарифом. А поскольку тариф будет единым, руководство будет вынуждено вкладывать в те сферы, где наибольшие затраты, идти по пути их снижения. Подобные цели преследовались при создании «Ярославской генерирующей компании», но в случае с ЯГК был сделан первый шаг — объединены слабые предприятия, но не сделан второй — к ним не присоединили сильное предприятие, флагман. Таким предприятием сейчас может стать «Ярославльводоканал», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике, член фракции «Единая Россия» Виктор Тамаров.

Оптимизма Виктора Тамарова не разделяют представители оппозиции. Пакет законов по перераспределению полномочий принимается в рекордные сроки. Он был внесен в Ярославскую областную думу в начале декабря, а действовать начнет уже с 1 января 2017 года.

«Фракция КПРФ предполагает, что перераспределение полномочий не изменить ситуацию в лучшую сторону. Нам говорят, что только 3% всех стоков в Ярославской области очищаются. Я задал вопрос — кто тот добрый дядя, под которого все это делается, кто даст денег? Мне ответили, что сейчас готовятся структурные изменения. Все это делается в большой спешке, без обсуждения. Все это настораживает», — сказал первый секретарь Ярославского обкома КПРФ, депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев.

Между тем «Ярославльводоканал», которому в реформе системы водоснабжения и водоотведения региона отводится ключевая роль, сейчас является акционерным обществом, принадлежащим городу Ярославлю. Передача полномочий на уровень региона вовсе не означает, что ярославские власти должны отдать правительству Водоканал. Решение о передаче акций по Уставу города и решении о муниципальной собственности может принять только представительный орган — муниципалитет города.

«Обращает на себя внимание тот момент, что в законопроекте Ярославская область забирает полномочия по водоснабжению на 5 лет — минимально возможный по закону срок. Если Ярославль передаст в область свой «Ярославльводоканал», область объединит его с другими, инвестор вложит туда средства, а потом область вернет полномочия на муниципальный уровень, то можно ли будет вновь выделить имущество предприятия и вернуть его городу? Вероятнее всего, сделать это будет невозможно. Фактически регион заберет эти полномочия навсегда, вместе с имуществом», — сказал корреспонденту ИА REGNUM источник в муниципалитете Ярославля.

Впрочем, есть и другой вариант — передачи имущества Водоканала в аренду новому предприятию. За последствия такого решения отвечать придется акционеру в лице комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии или совету директоров. Эксперт ИА REGNUM в сфере водоснабжения, пожелавший остаться неназванным, говорит, что результат будет зависеть от конкретных действий.

«Задача по консолидации активов понятна. Если в Ярославле еще более или менее что-то очищается, то в других местах стоки от городов и поселков просто сбрасываются в грунт и оттуда текут в матушку-Волгу. Объединив активы, можно снизить себестоимость по закупкам, прогибать по цене поставщиков. Ярославский Водоканал станет донором для всех остальных как предприятие с большим оборотом и выстроенной системой управления. Однако это увеличивает и риски. Решение может оказаться эффективным, если придет сильный и прозрачный инвестор, который вложит деньги и уберет коррупционную составляющую. Это либо «Сбербанк», либо «Газпром». У них есть деньги, они могут их вкладывать и контролировать, чтобы деньги не разворовали. Тогда возможна реконструкция сооружений даже без увеличения тарифа — за все заплатят коррупционеры, которых отлучат от кормушки. Если же инвестором будут другие, малоизвестные либо сомнительные компании, то, скорее всего, все действия будут происходить за счет повышения тарифов на воду и канализацию, а вложенные деньги банально разворовываться», — считает эксперт ИА REGNUM.

Если стремления властей в сфере водоснабжения понятны и могут вызывать вопросы только в плане достижения конкретных результатов, то передача полномочий в сфере благоустройства пока вызывает у заинтересованных лиц и экспертов больше вопросов, чем ответов. Первое, на что обращают внимание эксперты — это отсутствие понятных «правил игры» и ужесточение ответственности в этой сфере.

«Предприниматели насторожены — штрафы за благоустройство поднимаются в разы, а правила благоустройства еще не приняты. Мы не понимаем, за что будут штрафовать. Нам говорят — сейчас поднимем штрафы, а потом практику отработаем. А как это будет на практике? Например, штрафы за содержание фасадов. Какой-то предприниматель наймет подростка с баллончиком краски, и тот будет каждый день рисовать на фасаде конкурента, а потом звонить в административную комиссию — посмотрите, как фасад плохо содержится, а те будут выходить и штрафовать. Так и бизнес убить можно», — сказал председатель ярославского отделения «Опоры России», депутат муниципалитета Ярославля Сергей Выржиковский.

Централизация полномочий делается с целью усиления контроля, и, прежде всего, за финансовыми потоками, полагает региональный эксперт, в прошлом депутат Иван Мигович. При этом местное самоуправление неизбежно потеряет ту самостоятельность, которую ему пытались придать в ходе реформ 2000-х годов.

«Просматривается попытка реформировать государственное и муниципальное управление через централизацию власти на региональном уровне. Стало очевидным, что на ключевые посты в управлении регионом назначаются в основе представители технократии второго поколения. Централизация власти свойственна для технократии, которая по своей природе всегда тяготела к централизованному управлению или авторитаризму. Назначение на ключевые должности представителей из числа «варягов» имеет объективные тому объяснения. Основная задача новых региональных властей — взять под контроль все финансовые потоки от доходных источников в экономике региона, которые по-прежнему находятся под контролем «старой гвардии». Но не всегда замена руководителя может привести к желательному результату. В этом обыватель убедился, наблюдая за кадровой чехардой в мэрии Ярославля. Отсюда решение о передаче полномочий от муниципальных образований в регион по доходным отраслям муниципального хозяйства. Сегодня речь идет о водоснабжении и водоотведении. Подобные действия свойственны новолиберальной политике правительства РФ, поскольку направлены на создание новой монополии. Вместе с тем наблюдается попытка реформировать институт местного самоуправления придав ему примерно статус исполнительных советов периода советского времени, то есть лишить его того суверенитета, которым он был наделен изначально», — считает эксперт, депутат Госдумы Ярославской области и муниципалитета Ярославля 2-го созыва Иван Мигович.

Принять пакет законов о перераспределении полномочий Ярославская областная дума планирует 13 декабря.