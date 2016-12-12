Санкт-Петербург, 12 декабря, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Бюджетно-финансовый комитет петербургского парламента 12 декабря поддержал законопроект о налоговой льготе для инвесторов при реставрации объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM. При этом представители комитета финансов Смольного не сумели предоставить финансово-экономического обоснования проекта и сообщить депутатам, в какую сумму обойдется новая льгота городскому бюджету.

Assembly.spb.ru Мариинский дворец, Законодательное собрание Петербурга

Законопроект предполагает, что инвесторы, которые вложат в объекты культурного наследия регионального и муниципального значения в течение трех лет более 500 млн рублей, освобождаются от налога на имущество на три года. Если же вложения превысили 1 млрд рублей, то не платить налог на имущество можно будет пять лет. Здания должны находиться у инвесторов в собственности.

Согласно пояснительной записке, «выпадающие доходы бюджета Петербурга <…> будут носить временный характер и в дальнейшем компенсироваться за счет увеличения налогооблагаемой стоимости указанных объектов, а также за счет дополнительных доходов от управления наследием, реставрации, туризма и его инфраструктуры». Однако подобные формулировки не являются финансово-экономическим обоснованием, на что указала депутат Заксобрания от «Партии роста» Оксана Дмитриева.

В ответ заместитель главы комитета финансов Смольного Сергей Демин сообщил, что для «данного документа» оно «не предполагается». «Какой может быть расчет, если это льгота, которая может быть предоставлена, если собственник здания начнет вкладывать средства», — заметил чиновник, чем привел в недоумение депутатов.

«Как можно рассматривать налоговый закон, если у вас нет расчета? На все законопроекты по введению любой льготы вы все равно делаете обоснование выпадающих доходов. Если говорите, что их не будет, то обоснуйте, почему их не будет. В Госдуме такие проекты без финансово-экономического обоснования даже нельзя вносить в парламент», — поделилась федеральным опытом Оксана Дмитриева.

Она попросила хотя бы сообщить, сколько в городе существует организаций, имеющих в собственности объекты культурного наследия, и какой объем средств они уже вложили в реставрацию, например, за последний год. Но, по словам Демина, такой статистики нет.

«Если нет никакой информации, что вы тогда представляете? Будет ли эта льгота работать, не будет, будут ли выпадающие доходы или не будут. Если у вас ничего нет? И вы ничего не знаете, не считаете и сосчитать не можете,» — сказала депутат.

Ее поддержал руководитель фракции «Единой России» Александр Тетердинко. Он отметил, что подобный закон крайне необходим городу, учитывая состояние некоторых памятников, но чиновники совершенно не подготовились к представлению документа в Заксобрании.

«Ни расчета выпадающих доходов, ни примерного перечня зданий, которые могли бы пойти на эту реконструкцию. Сколько мы сейчас получаем, сколько можем потерять? Вы же комитет финансов! Просто возмутительно», — заявил Тетердинко.

Смольный попытался защитить единоросс Андрей Васильев, подчеркнув, что рассчитать объемы предполагаемых вложений и потерь — это «не очень простое дело». Проект поддержали Комитет по охране памятников и управление налоговой службы по Петербургу, хотя к нему были замечания у юристов Заксобрания. В конце концов, Сергей Демин все же рискнул предположить, что сумма выпадающих доходов не превысит сотых долей процента городского бюджета.

Представитель ФНС Ирина Панченко заметила, что за 3−5 лет, пока собственник пользуется льготой и реставрирует здание, оно превратится в полноценный объект с хорошей стоимостью для обложения налогом на имущество, пусть изначально и было приватизировано «за три копейки».

Стоит добавить, что в Петербурге давно существует практика продажи инвесторам исторических зданий по минимальной стоимости в расчете на то, что позднее они их восстановят. Так произошло, например, с Конюшенным ведомством, которое отдали за 18 млн рублей.

В результате, почти все члены бюджетно-финансового комитета поддержали проект при голосовании. Правда, Оксана Дмитриева заявила, что принимать налоговые законы без финансово-экономического обоснования даже в первом чтении недопустимо, потому что это приводит к насаждению неэффективных норм. Но коллеги с ней не согласились.

Напомним, на заседании правительства в Смольном глава комитета финансов Алексей Корабельников, представляя этот проект, также предложил упразднить существующую льготу по налогу на имущество для организаций, которые заключили инвестдоговоры по сохранению региональных памятников культуры на сумму не менее 700 млн рублей. Льгота действует с 2010 года, и с тех пор ею не воспользовался никто.