Москва, 12 декабря, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Специалисты из НИТУ «МИСиС», ранее известного как Московский институт стали и сплавов, и их коллеги из университета Тезпура в Индии разработали препарат на основе яда кобры. Вещество позволяет определить границы раковой опухоли, передает RT.

antriksh Кобра

Препарат представляет собой гибридное соединение из двух молекул с разными свойствами. Первый компонент — альфа-нейротоксины из яда таиландской кобры. Второй компонент — флуоресцентные квантовые полупроводниковые наночастицы селенида кадмия, или квантовые точки. Отмечается, что вещество создали российские ученые, в то время как индийцы изучили соединение.

Попадая с током крови в пораженный орган, соединение обозначает границы опухоли с помощью яркого свечения наночастиц, заметного при облучении ультрафиолетом. Токсины при этом взаимодействуют только с определенным «маркером» болезни.

По мнению ученых, вещество найдет применение в системах для тестирования онкологических новообразований. Разработчики препарата намерены приступить к его доклиническим испытаниям.