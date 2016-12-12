Москва, 12 декабря, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации (РФ) не буду участвовать в наземной операции на территории Сирии. Об этом, как передает RT, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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«Никакой речи об участии РФ, российских войск в наземной операции в Сирии не идёт, — говорит она. — Мы (власти РФ) об этом изначально заявляли».

При этом Матвиенко подчеркнула, что Воздушно-космические силы (ВКС) России продолжают наносить удары по позициям террористических группировок в Сирии, оказывая поддержку сирийской армии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 г. С тех пор практически каждый день самолеты РФ совершают боевые вылеты и поражают объекты террористов в САР.

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