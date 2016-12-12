Минск, 12 декабря, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Белорусский лидер Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с российской стороной, предусматривающий участие спецподразделений государства в контртеррористических операциях в России. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщает 12 декабря Sputnik Беларусь.

Okras Александр Лукашенко

«Одобрить прилагаемый проект соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об участии подразделений специального назначения в контртеррористических операциях, проводимых на территории Республики Беларусь или Российской Федерации», — говорится в документе.

Кроме того, Комитет государственной безопасности Белоруссии получил полномочия на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа. Ведомство может вносить в текст поправки, не имеющие принципиального характера.