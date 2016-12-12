Ставрополь, 12 декабря, 2016, 15:24 — ИА Регнум.



Pigs Are Smart Коррупция

В Ставропольском крае двое полицейских попали под следствие по подозрению в коррупционном преступлении. Расследование дела полицейских практически завершено.

В Шпаковском районе двое бывших инспектора дорожно-патрульной службы оформляли автоаварию с участием двух автомобилей. Выяснилось, что один из водителей не имел права управления транспортным средством.

Полицейские предложили ему за деньги избежать административной ответственности и внесли в справку о дорожно-транспортном происшествии ложные сведения об этом водителе.

Полицейские обвинены в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Сейчас расследование дела завершено. Дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Управлении Следственного комитета.

Как сообщили ИА REGNUM в краевой полиции, по результатам служебной проверки в отношении полицейских они были уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.