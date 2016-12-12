Сочи, Краснодарский край, 12 декабря, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай в ходе совещания Всемирной организации здравоохранения «Актуальные вопросы борьбы против табака в России: региональные аспекты и международный опыт» в Сочи заявил о необходимости ограничить потребление электронных сигарет с помощью тех же норм, что и для обычных сигарет.

Gloriaricardi Электронные сигареты

По его словам, в ближайшее время Минздрав РФ планирует включить изменения в проект новой антитабачной концепции, которые введут ограничения на распространение электронных сигарет.

«Регулирования на федеральном уровне электронных сигарет пока нет. Мы рассчитываем в ближайшее время эту брешь восполнить», — сказал Салагай, пояснив, что концепция будет опубликована до конца года.

Основная ее идея — регулирование электронных сигарет наравне с обычными сигаретами в плане ограничения мест потребления и продажи. Будет ли принят отдельный закон «Об электронных сигаретах», пока не решено.

Салагай отметил, что на международном уровне пока нет однозначной позиции относительно уровня наносимого электронными сигаретами вреда и их эффективности при отказе от курения обычных сигарет. «То, что они (электронные сигареты) вредны, сомнений нет», — признал представитель Минздрава РФ.