Москва, 12 декабря, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Количество высокотехнологичных операций в московских больницах выросло в 38 раз, заявил 12 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения городской клинической больницы им. Д.Плетнева. Он отметил, что по итогам уходящего 2016 года в Москве ее получат в общей сложности более 115 тысяч человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Владимир Владимирович Путин еще раз в своем послании напомнил о важнейшей задаче оказания высокотехнологичной помощи, увеличении ее объемов, доступности. В Москве благодаря программе модернизации, которая была также инициирована В. Путиным в 2010—2011 гг., проведена серьезная реконструкция наших клиник, поставлено самое современное оборудование, и сегодня высокотехнологичная помощь в Москве увеличилась почти в 38 раз, и в 10 раз увеличилось количество методик и направлений оказания этой помощи», — подчеркнул Собянин.

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Градоначальник привел в пример деятельность радиологического отделения ГКБ им. Плетнева, в котором высокотехнологичная медицинская помощь оказывается на уровне лучших мировых стандартов. А порядка 40% онкологических больных, получающих лучевую терапию в Москве, являются пациентами этого отделения. Он также отметил, что в подразделении работают врачи высшей и первой квалификационной категории, которые прошли обучение и стажировки на базе ведущих клиник России, а также за рубежом — в Германии, Южной Корее, Швейцарии, Израиле и других странах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реформа московского здравоохранения не нашла одобрения ни у москвичей пациентов, ни у самих медиков. И тех, и других возмущает тот факт, что в ходе реформы было закрыто значительное количество больниц и уволено более 8,3 тысяч медперсонала. Кроме того, пациенты жалуются на низкое качество помощи в московских поликлиниках. Нельзя однозначно утверждать, что лишь «оптимизация» здравоохранения стала тому причиной, однако помимо строительства новых поликлиник, в Москве также открываются новые амбулатории при медвузах.

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