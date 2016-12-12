Ньон, Швейцария, 12 декабря, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Футболистам мадридского «Реала» предстоит встреча с итальянским «Наполи» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Таковы итоги жеребьевки, состоявшейся 12 декабря в швейцарском Ньоне, сообщает «Чемпионат».

Kieran Lynam Матч Лиги Чемпионов

Английский «Манчестер Сити» сразится с французским «Монако», «Бенфика» из Португалии — с «Боруссией» из Дортмунда (ФРГ), а немецкая «Бавария» — с английским «Арсеналом». Еще четыре пары составят «Порту» — «Ювентус», «Байер» — «Атлетико», «ПСЖ» — «Барселона», «Севилья» — «Лестер».

Послом финала на церемонии выступил голландский футболист Рууд Гуллит. Он отметил, что считает фаворитами турнира «Боруссию» и «Реал». Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 14/15 и 21/22 февраля на полях команд, занявших вторые места в своих группах. Ответные матчи намечены на 7/8 или 14/15 марта, они состоятся на площадках победителей групп.