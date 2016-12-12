Шатура, Московская область, 12 декабря, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Режим особой охраны получил очередной заповедник Московской области. На этот раз защитить краснокнижные виды от охотников за ландышами и ягодами решили государственный природный заказник областного значения «Синяя заводь» в Шатурском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.

happynut Ландыши

Особо охраняемая природная территория (ООПТ) имеет площадь в почти 1250 гектаров и расположена вблизи деревни Минино Кривандинского сельского поселения.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, на территории заказника можно встретить 9 видов животных, занесенных в региональную Красную книгу. Наиболее редкими из них являются серый журавль, луговой лунь, осоед.

Решение о предоставлении заповеднику специальной зоны охраны было связано с воздействием, оказываемым, в первую очередь, из-за неорганизованной рекреации, передвижения транспорта и локальных рубок, а также действий охотников за ландышами и черникой.

Напомним, в заказнике запрещено любое строительство, добыча полезных ископаемых, организация туристических станций, размещение отходов, проведение массовых мероприятий, разведение костров, рубка деревьев, сбор дикорастущих охраняемых растений, а также любые работы, которые могут привести к загрязнению территории. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение 2016 года более 70 ООПТ области получили зоны охраны. В 2017 году в министерстве планируют поставить на кадастровый учет еще 7 заповедников. Всего на сегодняшний день на кадастровый учет поставлены уже около 90 подмосковных охраняемых зон.