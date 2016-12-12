Волгоград, 12 декабря, 2016, 14:53 — ИА Регнум. В Волгограде жителям аварийных домов приходится годами ждать получения нового жилья. Так происходит с жильцами аварийного дома №7 на улице Марийской Красноармейского района. Здание 1953 года постройки не только непригодно для проживания, но и опасно для жизни и здоровья граждан. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ 12 декабря.

Onf.ru Аварийный дом в Волгограде

Покрывающая некогда фасад двухэтажного дома кирпичная кладка полностью обвалилась, из образовавшихся трещин из квартир уходит тепло. Стены проваливаются и трескаются. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, жильцы дома подпирают их полками и дверцами платяных шкафов или заполняют монтажной пеной. Общественники отмечают и плачевное состояние подъезда и квартир, деревянные перекрытия и полы не только сильно изношены, но местами совсем сгнили от сырости.

Читайте также: Волгоградцев 1,5 года не расселяют из аварийного дома: чиновник наказан

Фонд ЖКХ выделит Волгоградской области на переселение граждан 54 млн рублей

Аварийным дом мэрия города признала еще в 2012 году. его плановый снос и фактическое расселение назначены только на 2020 год. Такое решение жильцов изношенного более чем на 70% дома не устроило. В 2014 году через суд они потребовали ускорить процедуру расселения, судебная инстанция приняла решение в пользу горожан. Но, как говорится, воз и ныне там. Решение суда до сих пор не исполнено, судебные приставы налагают штрафы на администрацию города. Сами чиновники объясняют проволочку с расселением отсутствием финансирования муниципальной программы «Жилище» в прошлом и текущем годах. На 2017 год на эти цели в бюджете города должны быть заложены средства в сумме порядка 260 млн рублей. Однко, по данным общественников, в проекте расходной части бюджета эта сумма отсутствует. Также в городском бюджете нет средств на выкуп аварийных квартир граждан.

Также по теме: Четыре года власти Волгограда не сносят аварийный дом

Как отмечает член региональной ревизионной комиссии ОНФ Сергей Коровин, ситуация с аварийным жильем в Красноармейском районе — самая серьезная из всех районов Волгограда. Здесь находится 193 из 270 таких домов. Проблемный дом на улице Марийской, 7 входит в перечень 60 первоочередных на расселение, при этом располагается на 13 месте в этой очереди. Насколько быстро переселенцы смогут покинуть опасный дом, пока не известно.

Как сообщило ИА REGNUM, в текущем году в Волгоградской области сменить аварийное жилье на новое должны 1130 человек. Расселить предстоит 17,4 тысячи квадратных метров. В программе участвуют Волгоград, Волжский, Серафимович, Среднеахтубинский, Калачевский, Городишенский, Даниловский, Светлоярский и Быковский районы. На эти цели в текущем году предусмотрено 560,3 млн рублей, при этом 286,6 млн рублей составляют средства Фонда ЖКХ.