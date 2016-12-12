Тбилиси, 12 декабря, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Представители правительства Грузии откликнулись на взрыв у христианского храма в Каире и выразили соболезнования семьям погибших, египетскому народу и правительству страны.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

«Выражаю глубокую скорбь в связи со взрывом у коптского христианского храма в Каире. Соболезную семьям погибших и выражаю поддержку египетскому народу», — говорится в коротком заявлении президента Грузии Георгия Маргвелашвили.

МИД Грузии в своем заявлении осудил любые проявления терроризма и экстремизма, выразил соболезнования семьям погибших, народу и правительству Египта, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

«Министерство иностранных дел Грузии выражает глубокую скорбь в связи со взрывом у коптского кафедрального собора в районе Аббасия столицы Арабской Республики Египет Каира. Министерство иностранных дел Грузии осуждает любые проявления терроризма и экстремизма», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва, прогремевшего 11 декабря в соборном комплексе в Аббасии в Каире погибли более 25 человек.