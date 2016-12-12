Махачкала, 12 декабря, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Фонд жилищно-коммунального хозяйства Дагестана изношен на 65−70%, а у 30% фонда полностью изношена инфраструктура. Замене подлежит треть всех коммунальных сетей общей протяженностью 15,5 тыс. километров, сообщили ИА REGNUM 12 декабря в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ.

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В частности, для поэтапного решения проблемы износа трубопроводов в республике необходимо ежегодно заменять не менее 12% от общего объема инфраструктуры.

Удручающая ситуация в сфере ЖКХ сложилась из-за того, что коммунальные организации, преимущественно частные, недостаточно финансируют инвестиционные программы по ремонту инфраструктуры, считают в министерстве. Кроме того, эти компании имеют огромные долги за поставляемые им энергоресурсы.

Так, долг ОАО «Махачкалатеплоэнерго за газ и электричество насчитывает 1,1 млрд рублей. ООО «Дагестантеплоэнерго» задолжало более 334 млн рублей за те же ресурсы, а ОАО «Махачкалаводоканал» не заплатило за электричество более 214 млн рублей.

При этом организации не пытаются погасить долги и заняться модернизацией сетей, а ищут способы уклониться от финансовой ответственности. Между тем для полного восстановления фонда ЖКХ республики необходимо 40 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Махачкале вспыхнула кишечная инфекция из-за загрязнения питьевой воды, подаваемой в дома горожан ОАО «Махачкалаводоканал». С признаками отравления попали в больницы больше тысячи жителей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого был арестован директор компании.

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что руководством организации «многие вопросы решались вне правового поля, в частности, произошла «приватизация, акционирование и передача объекта в ведение определённых людей для использования в корыстных целях». Мэр Махачкалы Муса Мусаев обратил внимание на то, что после того, как организация стала частной, вверенная ей коммунальная инфраструктура ни разу не ремонтировалась.

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