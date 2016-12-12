Москва, 12 декабря, 2016, 14:39 — ИА Регнум. По мнению 64% граждан «Высокое благосостояние граждан» остается главным параметром принадлежности России к «великой державе». 59% вкладывают в это понятие экономический и промышленный потенциал страны, 50% — военную мощь, наличие ракетно-ядерного оружия. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

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Практически две трети опрошенных (64%) уверены, что сегодняшняя Россия является «великой державой». Противоположной точки зрения придерживается каждый четвертый респондент (27%).

Единого взгляда на желаемое политическое будущее страны у населения нет. Треть граждан хотела бы видеть Россию государством с рыночной экономикой, демократическим устройством, соблюдением прав человека, подобным странам Запада, но со своим собственным укладом (33%).

Еще трети населения 933%) все равно, как тип государства будет в России, главное — «насколько хорошо буду жить я и моя семья».

16% считают, что Россия должна быть государством с совершенно особым устройством и особым путем развития.

За год снизилась доля граждан (с 20% до 11%), которые понимают под «особом российском пути» несоответствие ценностей и традиций России и Запада, что еще раз демонстрирует снижение антизападных настроений, фиксируемых и другими индикаторами.

Опрос проведен 18 — 21 ноября 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.