Луганск, 12 декабря, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий в ходе открытого аппаратного совещания Совета министров заявил, что встречался с осужденной и помилованной в России депутатом Верховной рады Надеждой Савченко.

ВАДИМ ЧУПРИНА Надежда Савченко

«Недавно я с Александром Владимировичем Захарченко встречался вместе с народным депутатом Украины Надеждой Викторовной Савченко», — сказал Плотницкий. Где прошла встреча, он не уточнил.

По его словам, в ходе встречи с Савченко обсуждался обмен пленными по формуле «всех на всех». Плотницкий отметил, что встреча с Савченко идет в рамках минских переговоров.

Согласно данным главы ЛНР, в общей сложности республика отдала Киеву большее количество военнопленных, чем получила с Украины. «Этот формат может быть различным, но на сегодняшний день нам надо подстегивать Украину к решению минских вопросов», — заключил Плотницкий.