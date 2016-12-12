Симферополь, 12 декабря, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Совет министров Крыма отменил закупку шести автомобилей премиум-класса для автопарка администрации Феодосии за 10 млн рублей. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«Мною принято решение отменить закупку дорогостоящих автомобилей администрацией Феодосии, — написал глава республики. — Автопарк там сильно изношен, его надо обновлять, это очевидно. Но приобретать за бюджетные средства автомобили премиум-класса, тем более повышенной комплектации, неправильно. Необходимо найти другое решение. Например, существуют лизинговые программы, можно закупить машины российской сборки».

Аксенов считает, что администрации Феодосии нужно найти «менее затратный» вариант обновления автопарка.

Отметим, что автомобили бизнес-класса мировых лидеров автомобилестроения также собираются в России и, в принципе, подпадают под обозначенный главой Крыма критерий «машины российской сборки».

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Феодосии решила израсходовать остатки бюджетных денег, чтобы не возвращать их и не портить показатели исполнения бюджета всей республике, на закупку в срочном порядке шести автомобилей бизнес-класса для чиновников.

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